أوس أوس يتعرض لوعكة صحية.. ويتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات

أعلن أوس أوس تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وذلك عبر خاصية «استوري» على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر أوس أوس، صورة داخل إحدى المستشفيات معلقا عليها: «الشفاء من عندك يا رب»، دون أن يكشف عن حالته الصحية.

انتهاء أوس أوس من تصوير فيلم مستر أكس

وفي سياق آخر، كان أوس أوس انتهي مؤخرا، من تصوير فيلم «مستر أكس»، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والتي تدور أحداثه حول نشأ قصة حب بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

ويشارك في بطولته أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمود حافظ، وصبري فواز، ومحمد أنور، وعمرو يوسف، ومصطفى خاطر، ومن تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب

أوس أوس في فيلم «خطة مازنجر»

وقدم أوس أوس مؤخرا فيلم «خطة مازنجر»،الذي عرض مؤخرا في جميع دور العرض بمصر، والذي شارك في بطولته ياسمين رئيس، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وسماء إبراهيم، ومصطفى البنا، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان ، وآلاء علي، وجابر فراج.