اليوم.. عطلة وطنية في الأرجنتين للاحتفال بالفوز بكأس العالم

أعلنت السلطات الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء، عطلة وطنية حتى يتمكن مواطنو البلاد من استقبال المنتخب الوطني لكرة القدم بعد الفوز بكأس العالم «فيفا قطر 2022»، وقال مصدر في الإدارة الرئاسية لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن العطلة جاءت بمرسوم نشر على بوابة اللوائح، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

وفاز المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، أمس الأول الأحد، بكأس العالم «فيفا قطر 2022» للمرة الثالثة في تاريخه «1978-1986- 2022».

وفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي في مباراته النهائية التي استضافها «استاد لوسيل» بقطر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وبعد ظهر اليوم الثلاثاء، سيتوجه المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم الفائز بكأس العالم «فيفا قطر 2022»، إلى وسط «بوينس آيرس».