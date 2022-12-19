«أجمل مونديال».. الجماهير تحتفي بأبرز لقطات نهائي كأس العالم ورقصة منتخب الأرجنتين

بعد فوز منتخب الأرجنتين، ببطولة كأس العالم في مونديال قطر 2022، بتغلبه على نظيره الفرنسي، بركلات الترجيح 4-2، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد «لوسيل»، انتشرت الاحتفالات والرقصات المبهجة، سواء من الفريق الأرجنتيني أو الجماهير اللاتينية التي اعتبرت أن الحدث يستحق توثيقه بطريقة مبتكرة، أطلق عليها البعض اسم «الرقصة الأخيرة»، ولكن للمفارقة لم تكن المرة الأولى للمنتخب الأرجنتيني في استخدامه للرقص بطريقة مختلفة داخل الملعب في البطولات المختلفة، التي يشارك فيها، فعندما مشاركة المنتخب الأرجنتيني في كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ظهر مارادونا، وهو يرقص بطريقة مختلفة ومثيرة، كذلك كان هناك رقصة أخرى لـ«مارادونا»، خلال مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2018.

رقة مميزة لمنتخب الأرجنتين بعد الفوز

وعقب استلام المنتخب الأرجنتيني، كأس العالم رقص نجوم المنتخب، رقصة جماعية بقيادة «ميسي»، كابتن المنتخب، مرتديا العباءة الخليجية فوق ملابسه الرياضية، وهو ممسكا الكأس، وكانت هذه هي الرقصة الأخيرة في مونديال 2022، بحيازة الأرجنتين على الكأس ودخول المنتخب في وصلة أفراح.

وتصدر هاشتاج «الرقصة الأخيرة» موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وتداول رواد الموقعن عدة رقصات من احتفالات الأرجنتين في نهائي كأس العالم عقب الفوز على المنتخب الفرنسي، ورقصات من بطولات أخرى حققها المنتخب، بالإضافة رقصات أخرى لـ«ميسي»، في بطولات حققها سابقًا.

رقصات سابقة للمنتخب الأرجنتيني وميسي

وبسبب رقصة ميسي ونجوم منتخب الأرجنتين التي بدت غريبة نوعًا ما عليها المغردون: «ميسي يفكر في الأرجنتين فكروا معاه، فكروا فيه، فكروا بيه من أجل الرقصة الأخيرة.. حين خسرها في المرة الأولى، لم ينكسر ولم ينهزم ولم ييأس ويستسلم.. تعهّد أن يعود من أجلها مجدداً.. ولو تقدم في العمر ولو تأخر في الاعتزال، قاتل ليحقق حلمه بالرقصة الأخيرة.. ولأن الحكاية كانت طويلة بكل فصول الحزن والانكسار فيها كانت الرقصة الأخيرة هي السعادة.. الرقصة الأخيرة كانت جميلة يا ليو.. الرقصة الأخيرة فرحة عقود وأحزان لا تنتهي».

منتخب #الارجنتين يواصل احتفالاته مع جماهيره في بوليفارد لوسيل.

علمًا أنه ولأول مرة في كاس العالم منتخب يحتفل في حافلة بين الجماهير في دولة غير دولته.#مونديال_قطر_2022 #أجمل_مونديال_بالتاريخ pic.twitter.com/aKq0A8BSHD — آمال رائد (@Amaalraeed) December 18, 2022

هاشتاج أجمل مونديال بالتاريخ يتصدر «تويتر»

كما تصدر أيضًا هاشتاج أجمل مونديال بالتاريخ، موقع «تويتر» وتداول فيه النشطاء رقصات واحتفالات المنتخب الأرجنتيني، في شوارع قطر بالقرب في ميدان بوليفارد لوسيل، في المرة الأولى التي يحتفل بها المنتخب الفائز في حافلة بين الجماهير في دولة غير دولته، بالإضافة إلى اللقطات والصور المميزة في مونديال قطر 2022.

بعد هذه الصورة وجب قول التالي:



"احنا العرب مهد الديانات ورسالات السماء"

"احنا العرب التاريخ، والمستقبل، والثقافة والحضارة"

"احنا من تعلمتم منهم ومن علمكم، واسألو شارلمان عن ساعة هارون الرشيد" #رسالة_العرب #رسالة_المونديال #أجمل_مونديال_بالتاريخ pic.twitter.com/bDrPPjzpVh — راوية (الحساب البديل) (@Rawiya_100) December 18, 2022

ميسي يرتدي «البشت»

وفي إشارة إلى صورة «ميسي»ن مع زوجته وأبنائه علق الجمهورك «تبقى العائلة هي رقم واحد»، وعلقوا على الصورة التي ارتدى فيها «البشت» العباءة الخليجية: «إحنا العرب مهد الديانات ورسالات السماء.. إحنا العرب التاريخ والمستقبل والثقافة والحضارة.. إحنا من تعلمتم منهم ومن علمكم، واسألوا شارلمان عن ساعة هارون الرشيد»، وأبدوا إعجابهم بركلة الجزاء الأخيرةك «شي ما شفتوه.. احتفال ميسي في الركلة الترجيحية الأخيرة.. من قلب البساطة يأتي الجمال جمهور الأرجنتين أروع جمهور في البطولة».

هؤلاء هم رجال الأمن القطرين يؤدون الفريضة الاسلامية لهم منا ألف تحية واخلاص #أجمل_مونديال_بالتاريخ pic.twitter.com/XdU0kv1G8E — ريانة بنت مسلم (@RianaM224) December 12, 2022

وأبدى آخرون، إعجابهم بالمونديال، وغردوا قائلين: «انتهى المونديال وتبقى اللقطة الأجمل والمعنى الحقيقي لكرة القدم في مونديال قطر.. قطر اهتمت بأدق التفاصيل قبل استضافة كأس العالم.. مونديال التاريخ.. رجال الأمن القطرين يؤدون الفريضة لهم منا ألف تحية وإخلاص».