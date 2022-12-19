صحف الأرجنتين تحتفي بفوز منتخب التانجو بكأس العالم.. «شكرا للأبطال»

تناولت الصحف الأرجنتينية فوز منتخبها ببطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ميسي، الذي أوصاه اللاعب مارداونا قبل رحيله، بأن يحقق بطولة كأس العالم وهو ما فعله بالضبط.

الأسطورة ميسي

وذكرت صحيفة «كلارين» الأرجنتينية، أوسع صحف البلاد انتشارا، أنّ ميسي حقق البطولة وأعاد المجد للمنتخب بعد 36 سنة من غيابه، حيث فازت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الأخيرة عام 1986 بقيادة مارادونا، قبل أن تفوز بمونديال 2022، وتابعت الصحيفة: «الأرجنتين بطل العالم: تحصلت البلاد على المجد الوطني مجددا بعد 36 سنة على يد الأسطورة ميسي».

الفوز بالنهائي الأقوى في كأس العالم

وأشارت صحيفة «الأمة»، إلى أنّ فريق ميسي فاز بالنهائي الأقوى في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم وحجز مقعدا في جنة كرة القدم، بينما وجّهت صحيفة «بريفيل» الأرجنتين الشكر إلى رفاق ميسي قائلة: «شكرا يا أبطال» .

كأس جديد في دولاب ميسي

وفاز منتخب الأرجنتين أمس ببطولة كأس العالم قطر 2022 على فرنسا، صاحب لقب البطل في البطولة السابقة عام 2018 بضربات الترجيح، ما جعل ميسي يحصل على أغلى بطولة في تاريخه وهي كأس العالم بعد أن حقق كل البطولات المحلية والقارية.