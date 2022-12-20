حزن بأسيوط عقب وفاة رئيس مباحث مركز صدفا بعد صراع مع المرض

حالة من الحزن الشديد سيطرت على محافظة أسيوط، بعد ورود نبأ وفاة المقدم عمر أبوبكر، رئيس مباحث مركز شرطة صدفا، والذي رحل بمستشفى جامعة طنطا بمسقط رأسه بعد صراع مع المرض.

دفن الجثمان بمسقط رأسه بطنطا

وكانت أسرة المقدم عمر أبوبكر، رئيس مباحث صدفا بمحافظة أسيوط، أعلنت بالأمس عن وفاته بعد صراع مع المرض بالعناية المركزة بمستشفى جامعة طنطا، وأن صلاة الجنازة على المرحوم اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد الباشا بطنطا، ويقام العزاء عقب صلاة العشاء بمسجد الشامي بطنطا.

الحزن يخيم على أهالي أسيوط

وأثار خبر وفاة المقدم عمر أبوبكر، حزن الأهالي والمواطنين في محافظة أسيوط، واصفين المتوفي بأنه كان حسن الخلق والسيرة الطيبة والتعامل الحسن مع جميع المواطنين، وكان يشهد له بالرحمه في التعامل مع البسطاء، وانتشرت صور الفقيد الراحل علي مواقع ومجموعات وصفحات مواقع التواصل الأجتماعي بمحافظة أسيوط، داعيا الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.