«الداخلية» تكشف حقيقة قصة «الشاب العائد من الموت» بالشرقية: مرض نفسي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان «القصة الكاملة لشاب الشرقية العائد من الموت».

وبالفحص تم تحديد المعنى بالخبر «عامل نجارة، سن 18، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، تم استدعاؤه وأهله وبسؤالهم أقروا أن المذكور (يعاني من مرض نفسي منذ عام) وقيامهم بالتردد على عدد من الأطباء إلا أنه لم يتماثل للشفاء، فقاموا باللجوء لأحد الأشخاص والذي اقترح عليهم دخول المريض أحد المقابر وتكفينه وإعلان خبر وفاته بزعم أن ذلك سيساعد على شفائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وتولت النيابة العامة التحقيق.