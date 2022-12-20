رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية» تكشف حقيقة قصة «الشاب العائد من الموت» بالشرقية: مرض نفسي

كتب:

محمد بركات
01:42 ص | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان «القصة الكاملة لشاب الشرقية العائد من الموت».

وبالفحص تم تحديد المعنى بالخبر «عامل نجارة، سن 18، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، تم استدعاؤه وأهله وبسؤالهم أقروا أن المذكور (يعاني من مرض نفسي منذ عام) وقيامهم بالتردد على عدد من الأطباء إلا أنه لم يتماثل للشفاء، فقاموا باللجوء لأحد الأشخاص والذي اقترح عليهم دخول المريض أحد المقابر وتكفينه وإعلان خبر وفاته بزعم أن ذلك سيساعد على شفائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو تعاطي المخدرات في منتصف طريق الساحل الشمالي

الداخلية: تحرير 432 محضرا للمحال المخالفة لقرار الغلق خلال 24 ساعة

الداخلية تواصل فعاليات «كلنا واحد» حتى نهاية ديسمبر.. تخفيضات 60%

قوافل من «الداخلية» لتوزيع بطاطين وأغذية بالمحافظات ضمن مبادرة «كلنا واحد»

«الداخلية» تضبط 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية في 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط هارب من 318 سنة سجن في الفيوم
بقلم محمد بركات