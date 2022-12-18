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«الداخلية»: ضبط هارب من 318 سنة سجن في الفيوم

كتب:

محمد بركات
07:05 م | الأحد 18 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية _ صورة أرشيفية

وزارة الداخلية _ صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية القبض علىهارب من 318 سنة سجن بالفيوم، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لإدارة الصيدليات، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم، والمطلوب التنفيذ عليه في 380 حكم حبس جزئي ومستأنف «تبديد - شيكات» بإجمالي مدد حبس بلغت 318 سنة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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