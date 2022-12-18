«الداخلية»: ضبط هارب من 318 سنة سجن في الفيوم

أعلنت وزارة الداخلية القبض علىهارب من 318 سنة سجن بالفيوم، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لإدارة الصيدليات، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم، والمطلوب التنفيذ عليه في 380 حكم حبس جزئي ومستأنف «تبديد - شيكات» بإجمالي مدد حبس بلغت 318 سنة، واتخذت الإجراءات القانونية.