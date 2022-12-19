«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو تعاطي المخدرات في منتصف طريق الساحل الشمالي

تمكنت الاجهزة الامنية من كشف تفاصيل مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء تعاطيهم المواد المخدرة بمنتصف الحواجز الفاصلة بطريق الساحل الشمالى (إسكندرية/ سيدى كرير).

قديم قام بتحميله وبثه مرة أخرى على صفحته

بالفحص تبين أن القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه (مطرب شعبى – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) وبسؤاله قرر بسابقة مشاهدته مقطع الفيديو خلال العام الماضى ورغم علمه بأنه قديم قام بتحميله وبثه مرة أخرى على صفحته بهدف زيادة أعداد المتابعين ..تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لبث أخبار وشائعات كاذبة.