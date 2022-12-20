«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. 15 محافظة تتعرض لسقوط أمطار

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات، كما أن هناك توقعات بسقوط أمطار اليوم، حيث يسود طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر، مائل إلى البرودة في أول الليل وآخره، مع فرص لسقوط الأمطار بعدة مناطق وسط تكون عدة ظواهر جوية والتي منها تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات واحتمالية سقوط أمطار اليوم، تشير التوقعات إلى تعرض محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية» إلى طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر لطيف الحرارة نهارا مائل إلى البرودة أول الليل بارد في آخره مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية، مع سقوط أمطار تصل إلى 20%.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وفيما يتعلق بطقس اليوم الثلاثاء في محافظات جنوب الوجه البحري «الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية» يكون مائلا إلى البرودة في الصباح الباكر لطيف الحرارة نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع طقس غائم جزئيا وتكون الشبورة المائية وسقوط أمطار بنسبة 30%.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وجاء طقس اليوم في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط» مائل إلى البرودة صباحا لطيف نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع توقعات بفرص سقوط الأمطار تصل إلى 40% و50% بالإضافة إلى تكون الشبورة والغيوم الجزئية، ونشاط للرياح.

وتتعرض اليوم الثلاثاء محافظات السواحل الشمالية الشرقية «بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء» إلى طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، مع سقوط أمطار تصل إلى 40%، مع وجود شبورة وغيوم، فيما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المحافظات باتخاذ كافة التدابير لسرعة التعامل مع مياه الأمطار.

طقس اليوم في المحافظات

فيما جاء طقس محافظات شمال الصعيد مائلا إلى البرودة في الصباح بارد ليلا دافئ الحرارة نهارا، مع تكون الشبورة والغيوم، وجاء البحر الأحمر لطيفا في الصباح حار نهارا لطيف ليلا مشمس، وفي جنوب الصعيد جاء طقس غدا مائل إلى البرودة ليلا وفي الصباح الباكر حار نهارا مشمس.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في المحافظات اليوم الثلاثاء جاءت كالآتي:-

القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة، الصغرى 15 درجة

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة، الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة، الصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 27 درجة، الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة، الصغرى 16 درجة