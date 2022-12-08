طقس السويس اليوم.. سقوط أمطار خفيفة وانخفاض درجة الحرارة ليلا

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أنّ يسود محافظة السويس اليوم، طقسًا غائمًا، وتكون شبورة مائية صباحًا، وتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة، وانخفاض درجة الحرارة ليلًا.

رفع حالة الاستعداد في المحافظة

وتستعد أحياء محاظة السويس المختلفة، لموسم الأمطار بإجراء صيانة لكبلات وولاعات وشبكات الكهرباء، وتطهير بيارات وخطوط الصرف الصحى وشبكات تصرف الأمطار، وفقًا لتعليمات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، منذ بداية التقلبات الجوية بالمحافظات، والتشديد على جهازية مختلف المعدادت اللازمة للتدخل الفورى حالة وقوع أي طوارئ، والتأكيد على عمل محطات الصرف الصحي بكامل طاقتها.

حالة الطقس في محافظة السويس اليوم

وسجلت قراءات طقس السويس اليوم الخميس، وفقًا لقياسات أجهزة الرصد الداخلية، وتوقعات هيئة الرصاد الجوية، نسبة الرطوبة 51%، وتوافر فرص لسقوط أمطار بنسبة حدوث 10%، بينما سجلت سرعة الرياح 11 كم/ساعة، فيما أشارت القياسات أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة 24 درجة، والصغرى تتراوح بين 12و13 درجة مئوية.

حالة البحر الأحمر خلال طقس الخميس معتدلة

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، أنّ حالة البحر الاحمر خلال طقس الخميس متوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.