غرامة 520 مليون دولار على «إيبك جيمز» منتجة لعبة «فورتنايت»

غرامة قياسية ستدفعها الشركة المنتجة للعبة فورتنايت، بحسب ما أعلنته لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية وشركة إيبك جيمز، حيث ستدفع 520 مليون دولار لتسوية مزاعم بأنها جمعت معلومات شخصية من الأطفال بطريقة غير قانونية وخدعت المستخدمين حتى يقوموا بالشراء.

245 مليون دولار لرد أموال مستهلكين خدعتهم

وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن الشركة ستدفع أيضا 245 مليون دولار لرد أموال مستهلكين خدعتهم ما تعرف باسم «الأنماط المظلمة» لإجراء عمليات شراء لم ينووا القيام بها، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وستدفع الشركة غرامة قياسية تبلغ 275 مليون دولار لانتهاكها قانونا يتعلق بخصوصية الأطفال وستتبنى إعدادات افتراضية صارمة لحماية خصوصية الأطفال.

وقالت لينا خان رئيسة لجنة التجارة الاتحادية في بيان «استخدمت إيبك إعدادات افتراضية تنتهك الخصوصية وواجهات مستخدم خادعة أوقعت في حبائلها مستخدمين لـ فورتنايت من بينهم مراهقون وأطفال».

إلغاء آلية الدفع مقابل الفوز

وقالت إيبك جيمز في بيان، الاثنين إنها ألغت آليات الدفع مقابل الفوز والدفع مقابل التقدم في المنافسة بين لاعبين وأنها ألغت «صناديق الجوائز» التي تضم عناصر عشوائية في عام 2019، مضيفة أنها ستضع خيارا واضحا لقبول أو رفض حفظ معلومات الدفع.