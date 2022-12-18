وزير الرياضة لـ قصواء الخلالي: «كابيتانو مصر» مشروع قومي لانتقاء المواهب في كرة القدم

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه من ضمن التوجيهات الكبرى اختيار كل المؤسسات لانتقاء الموهبة سواء في الرياضة أو العلم أو الشباب بصفة عامة، و«كابيتانو مصر» من المشروعات الكبيرة التي تجري من خلال وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن كابيتانو مصر مشروع قومي لانتقاء المواهب في كرة القدم.

لجنة علمية تشرف على مشروع كابيتانو مصر

وأشار وزير الرياضة، إلى أن وزارة الشباب والرياضة لديها لجنة علمية تشرف على مشروع كابيتانو مصر، ومجموعة العمل للجنة الفنية بقيادة الدكتور محمود سعد وهو مدير فني لاتحاد الكرة السابق، والكابتن محسن عبدالمسيح، وآخرين.

انتقاء الناشئين لتطوير قدراتهم

ولفت إلى أنه يوجد انتقاء حاليا لعدد من الناشئين لتطوير قدراتهم ثقافيا ورياضيا لكي يجري نقلهم للداخل والخارج لتطوير منتخبات مصر القادمة.