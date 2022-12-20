شقيق عاشق ميسي ينعاه بكلمات مؤثرة: «هتوحشنا.. ما تتعزش على اللي خلقك»

«الله يرحمك يا روح قلب أخوك هتوحشني»، هكذا ودع محمد عبد العال شقيق الراحل مصطفى عبد العال المعروف إعلاميا بـ«عاشق ميسي»، والذي رحل عن دنيانا أمس الأول عقب مباراة الأرجنتين وفرنسا وتتويج ميسي ورفاقه بكأس العالم، حيث كان من أشد مشجعي ليونيل ميسي طوال البطولة وكان مساندا للمنتخب الأرجنتيني وفرح بتتويجه بطلا للعالم ليصاب بأزمة قلبية حادة وانسداد بالشريان بعد المباراة بساعتين ويلقى ربه.

شقيق عاشق ميسي بشبرا يرثيه بكلمات مؤثرة

قال محمد عبد العال شقيق عاشق ميسي، لـ«الوطن»، إن شقيقه مصطفى عبد العال 26 عاما، محامٍ، تركه هو وأخت أخرى، مشيرا إلى أنه من محبي كرة القدم بشكل كبير وخاصة في المرحلة الثانوية وأثناء دراسته في كلية الحقوق وكان مولعا بنجوم الكرة، وخاصة ميسي ومحمد صلاح وفي نسخة كأس العالم قطر 2022 كان داعما للأرجنتين وفرح بفوزها الكبير بالكأس ليصاب بأزمة قلبية وجلطة ولم تفلح محاولات إنقاذه.

وأضاف شقيق عاشق ميسي أن جنازة الراحل أمس كانت مهيبة وشارك فيها أهالي شبرا الخيمة في حالة حزن، حيث كان يتمتع الراحل بحب الناس وكان حسن الخلق والكل يحبه وحزن على فراقه.

وأوضح شقيق الراحل عاشق ميسي أنه نعى شقيقه على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب له رسالة وداع جاء فيها «الله يرحمك يا حبيبي متتعزش على اللي خلقك أجمل يوم في حياتك فعلا أكيد شفت وحسيت بالناس اللي كانت ماشية في جنازتك يا حبيبي ربنا يصبرنا ويربط على قلوبنا ويرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة يا روح قلب أخوك هتوحشني يا روح قلب أخوك».

خبر رحيل عاشق ميسي يثير الحزن بشبرا

فيما قال أحمد سكر، صديق الراحل عاشق ميسي، لـ«الوطن»، إن «خبر وفاة مصطفى نزل كالصاعقة على رأسه وعلى كل محبيه وأهله وأصدقائه»، ناعيا الفقيد، ومحذرا من خطورة الانفعالات والتشجيع المبالغ فيه وخاصة في كرة القدم.

وأشار صديق عاشق ميسي إلى أن الراحل من عشاق الرياضة وخاصة الساحرة المستديرة منذ صغره، خاصة في الثانوية والكلية، لافتا إلى أن اللاعب ليونيل ميسي كان معشوقه ويتابع جميع المباريات التي يشارك بها.

تفاصيل رحيل عاشق ميسي بشبرا

وقال صديق عاشق ميسي إن الراحل كان طيب القلب والجميع يحبونه ويعلمون مدى حبه وشغفه الشديد للرياضة وخاصة كرة القدم وميسي وصلاح، منوها بأن الراحل كان يجلس مع مجموعة من الأصدقاء على أحد المقاهي بوسط البلد ليشاهد المباراة النهائية بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، وفرح فرحا شديدا بفوز الأرجنتين ونجمها ميسي بكأس العالم واحتفل بشملل هيستيري والتقط الصور بجوار صورة ميسي رافعا العلم ليكتب آخر منشوراته على صفحته الشخصية «هتفضل أحلى ذكرى في حياتي»، مرفقا به صور منتخب الأرجنتين رافعا كاس العالم بيد قائد الفريق ليونيل ميسي ويصاب بعدها بأزمة حادة وينقل للمستشفى ويتوفي هناك وتشييع جنازته في موكب مهيب.

وكشف أصدقاء عاشق ميسي أن الراحل شاب في بداية حياته، وكان يعمل محاميا في مكتب أحد المحامين ولقي مصرعه إثر إصابته بجلطة حادة في القلب تسببت في انسداد الشريان الرئيسي للقلب، ما أدى إلى سكتة قلبية وتوفي في الحال، بسبب شدة فرحته أن منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي حصل على كأس العالم لشدة حبه لميسي ودعمه لمسيرة منتخب الأرجنتين في كأس العالم.

وحذر أحمد حلواني صديق الراحل، لـ«الوطن»، من تكرار قصة رحيل عاشق ميسي الموجعة، قائلا «مافيش حاجة تستاهل المبالغة في الفرحة أو في الزعل خصوصاً لو حاجة زي تشجيع لفريق أو لاعب معين عشان والله ما في أي استفادة منها غير حرقة قلب أهله وإخواته وأصحابه عليه ووجع عمرنا ما هننساه داعيا للفقيد أن يرحمه الله ويسامحه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وكل أحبائه على فراقه، مطالبا بالدعاء له».