«الداخلية» تكشف حقيقة الاعتداء على إمام مسجد بالجيزة: فيديو قديم وواقعة مختلفة

تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية يزعم خلاله قيام شخصين بالاعتداء على إمام مسجد مسن لاعتراضه على قيامهما ببيع المواد المخدرة بالجيزة.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله عام 2021، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في نشوب مشاجرة بين الشخص الظاهرة بمقطع الفيديو (مبيض محارة، له معلومات جنائية) وطرف ثانٍ (3 آخرين، لاثنين منهم معلومات جنائية) بسبب قيام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بمعاكسة إحدى الفتيات، نتج عنها إصابات بالطرفين، أمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه.

الجماعة الإرهابية تسعى لنشر الأكاذيب

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأن ذلك يأتي ضمن نهج الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب ومحاولة إحداث البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.