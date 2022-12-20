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عاجل.. جماهير الأرجنتين تستقبل منتخب بلادها في المطار بعد الفوز بكأس العالم

كتب:

محمود البدوي
08:34 ص | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
ميسي نجم منتخب الارجنتين يحمل كأس العالم

ميسي نجم منتخب الارجنتين يحمل كأس العالم

استقلبت الجماهير الأرجنتينية، منتخب البلاد وسط العاصمة بوينس آيرس، بعد تتويجه بكأس العالم، عقب الفوز في المباراة النهائية على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء في الوقتين الأساسي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما، حسبما أفادت قناة «سكاي نيوز عربية».

ووصل المنتخب الأرجنتيني إلى العاصمة بوينس آيرس، بعد الفوز بكأس العالم، وسط احتفالات رسمية وشعبية في البلاد.

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