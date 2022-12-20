سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار استقرارا، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، وفق البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بعد أن شهدت العملة الأمريكية أمس، استقرارا ملحوظا.

وذكرت البنوك، تفاصيل قيمة بيع وشراء سعر الدولار في المصارف الحكومية والخاصة، والتي يحرص على متابعتها قطاعا عريضا من المواطنين، لارتباطه بكثير من السلع وحركة التجارة الداخلية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك، في بداية التعاملات الصباحية، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ على مدار الساعة.

سعر صرف الدولار اليوم

وجاء سعر العملة الأمريكية اليوم الثلاثاء، مقابل الجنيه في البنوك المختلفة اليوم، كما يلي:

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في يبنك أبوظبي الإسلامي، نحو 24.72 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، اليوم نحو 24.70 جنيه للشراء، والبيع عند 24.72 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم سجل نحو 24.64 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

استقرت العملة الأمريكية داخل بنك قطر الوطني QNB اليوم، عند 24.68 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم عند 24.68 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع في بنك CIB.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

سجل سعر الدولار في بنك HSBC في مصر، نحو 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 24.68 جنيه للشراء، و24.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.