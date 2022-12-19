أسعار البترول ترتفع مع انخفاض سعر الدولار عالميا

بعد انخفاض أسعار البترول، الجمعة الماضي، نجح النفط في تسجيل ارتفاع اليوم الإثنين مع بداية تداولات الأسبوع الحالي، بفضل نمو التفاؤل وتعافي الطلب من الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع استمرار تخفيف قيود الإغلاق.

تراجع مؤشر الدولار

ووفق بيانات البورصات العالمية، عزّز ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم تراجع مؤشر الدولار، الذي يخفّض تكلفة شراء ونقل وتأمين النفط، تزامنا مع قرار واشنطن بإعادة بناء المخزون الاستراتيجي.

وارتفع سعر النفط الأمريكي في حدود 0.8% وصولا إلى مستويات قرب 75.7 دولار للبرميل، وزاد خام برنت القياسي في حدود إلى مستويات قرب الـ 80.5 دولار للبرميل بارتفاع في حدود 0.9%.

أسعار النفط ترتفع 2.5%

وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 2.5%، في نهاية تعاملات يوم الجمعة مع مخاوف الركود الاقتصادي، وتأثرت معنويات السوق من عمليات رفع أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية، إلا أنه وفي المقابل فقد نجحت أسعار الخام قد حققت مكاسب أسبوعية، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات بفعل التسرب النفطي الأمريكي وآمال في تعافي الطلب الصيني.

في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، تراجعت أسعار خام برنت القياسي بنحو 2.7%، إلى 79.04 دولارًا للبرميل، وانخفض سعر خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 2.4%، إلى 74.29 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام أنهت تعاملاتها الخميس الماضي على تراجع بنحو 2% تقريبًا، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وخلال الأسبوع المنتهي الجمعة الماضي، سجلت أسعار خامي برنت وغرب تكساس مكاسب بنحو 3.9% و4.6% على التوالي.