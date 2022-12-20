لماذا قيدت البنوك سحب الدولار خارج مصر؟.. خبير مصرفي يجيب

أكد الخبير المصرفي محمد بدرة، أنَّ تعليمات البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد 19 ديسمبر، بتعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على البطاقات وتقييد استخدامها في بعض عمليات الشراء من الخارج، سبق وتم تفعيلها قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول مع صندوق النقد، والتي انتهت بمجرد حدوث الانفراجة في عام 2017.

«بدرة»: تعليمات البنوك المصرية للعملاء منطقية وتعديل حدود السحب مؤقت سينتهي قريباً

قال محمد بدرة، إنَّ تعليمات البنوك المصرية للعملاء منطقية والتي أقرت تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على بطاقات الائتمان وتقييد استخدامها في عمليات الشراء بالخارج، موجودة ضمن لوائحها وسبق العمل به من قبل في عام 2016 لتقنين خروج العملة الأجنبية من مصر.

تقنين استعمال البطاقات خارج مصر سبق العمل به

وأضاف «بدره» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ القرار الذي سبق العمل به يهدف إلى تقنين استعمال البطاقات خارج مصر ومن حق البنك في ظل الظروف الحالية تفعيله طالما سيحقق النفع العام، متوقعاً عودة الأوضاع كما كانت بمجرد حدوث انفراجة والتي يرتقب حدوثها بمجرد صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد، وبالتالي عودة حدود السحب.

تقييد عمليات الشراء بالبطاقات يشمل «الذهب»

وتابع أنَّ التعديلات شملت هذه المرة تحديد السحب النقدي بجانب تقييد بعض عمليات الشراء والتي يقصد بها شراء الذهب، وذلك تحوطاً من استعماله في تهريب الأموال من البعض.

أوضح الخبير المصرفي، أنَّ تنفيذ برنامج اصلاحي جديد مع صندوق النقد سيؤدي لاستقرار سعر الصرف وتوافر حصيلة دولارية، وبالتالي الاستقرار المالي والنقدي، وهو شبيه بالأوضاع التي تلت نوفمبر 2016 عند إعلان قرار التعويم والتي استقرت أيضاً بنهاية عام 2017.