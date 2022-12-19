خبير مصرفي يشرح ضوابط سحب الدولار من خارج مصر بعد قرارات البنوك

أعلنت البنوك العاملة في مصر أنه بدءا من اليوم الأحد 19 ديسمبر، سيتم تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج.

«فهمي»: منع المضاربة على العملات وراء تعليمات البنوك

وفي ذلك السياق، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ تكالب البعض على استخدام البطاقات في الخارج دفع البنوك العاملة في مصر والمصدرة لـ بطاقات الائتمان؛ لوضع قيود على سحب العملات الأجنبية باستخدامها خارج مصر، بهدف منع المضاربة في الدولار، خاصةً في ظل الظروف الراهنة ومحدودية الحصيلة الدولارية التي يجب أن توجه إلى البنود ذات الأولوية.

ترشيد سحب العملات الأجنبية وتوجيهها للاستيراد

وأضاف «فهمي»، في تصريحات خاصة للوطن، أنَّ تعليمات البنوك تأتي كنوع من ترشيد العملة الأجنبية التي يتم سحبها باستخدام بطاقات حدها الائتماني مرتفع لأن البعض لجأ إلى استخدام الكريدت كارد في الخارج لـ سحب الدولار والمتاجرة فيه في السوق السوداء للتربح.

وتابع: «من حق البنوك أن تقنن سحب العملات الأجنبية وفقاً للقواعد المنظمة لعملها والتي وضعها البنك المركزي المصري، خاصة أنَّ حصيلتها من النقد الأجنبي محدودة والأولوية في هذا التوقيت توجيهها للاعتمادات المستندية للإفراج عن البضائع المستوردة».

كما أوضح أنَّه قبل هذا القرار الذي فعلته جميع البنوك، كان من حق العميل سحب العملات الأجنبية من البطاقات للشراء والتسوق في الخارج حتى الحد الائتماني المسموح به للبطاقة حتى لو كانت قيمتها مرتفعة، ولكن بعد أن تم استغلالها بسبب ندرة الدولار قررت البنوك تقنين السحب.

كما أكد على أنَّه حتى تتوفر موارد دولارية تغطي كافة المتطلبات،يلجأ القطاع المصرفي بالدول للعديد من الاجراءات التحوطية ومن بينها إعطاء أولوية لصرفها لاستيراد السلع والاحتياجات الأساسية، وبالتالي تم وضع تلك القيود والشروط على استخدام البطاقات بالخارج لمنع المضاربة في الدولار وللحد من الاستخدام الاستهلاكي كنوع من الترشيد.