تراجع اللغة العربية.. ودليل الأسرة المصرية في العدد الجديد لجريدة «عقيدتي»

صدر العدد الجديد من جريدة عقيدتي الدينية الصادرة عن دار الجمهورية للصحافة بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، والتي تصدر كل يوم ثلاثاء، حيث صدر العدد الجديد بتاريخ الثلاثاء 13 ديسمبر.

جريدة عقيدتي

واحتوى العدد في صدر الصفحة الأولى إشارة للملف الرئيسي بالعدد حول اللغة العربية وتساءلت الصحيفة: لماذا تراجعت اللغة العربية؟ ومن يعيد للغة العربية مكانتها داخل مجتمعاتنا؟ .. والازدواجية اللغوية تثير الجدل مجدداً.. وموضوعا حول "مجمع الخالدين حامي اللغة العربية".

كما تضمن العدد الجديد لجريدة عقيدتي حوارا خاصا مع الرئيس السابق لجامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، أعرب فيه عن حزنه لما آلت إليه اللغة العربية التي صارت غريبة بين أهلها، بالإضافة إلى موضوع عن اهتمام الاعاجم باللغة العربية ومن بين ذلك أسرة تحصل على 11 إجازة في خطوط اللغة العربية المختلفة وتنشيء مركزاً خاصاً للمهتمين باللغة العربية في أمريكا، ويابانية جاءت لمصر لدراسة تاريخ الشرق الأوسط فوقعت في عشق جمال الخط العربي.

إلى جانب الملف الرئيسي أفردت عقيدتي عرضا خاصا للانفراد باستعراض لنسخة دليل الأسرة المصرية الذي أصدرته دار الإفتاء المصرية مؤخرا حيث حصلت على نسخة من الدليل.

كما أفردت الجريدة مساحة خاصة لموضوع عن الطفرة الكبيرة لتطوير المساجد شملت تطوير مساجد آل البيت وإعمار وبناء 1200 مسجد خلال 2022.

يأتي ذلك إلى جانب مجموعة من الحوارات الصفحات المتخصصة في الفتاوى والشباب وندوة عقيدتي بالتعاون مع وزارة الأوقاف.