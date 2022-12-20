طقس كفر الشيخ اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة وانتظام رحلات الصيد

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، رغم سطوع الشمس، عقب انجلاء الشبورة المائية، التي بلغت ذروتها في الساعة الرابعة من صباح اليوم، واستمرت حتى قبل دقائق.

درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ سجلت 21 درجة مئوية للعظمى، و16 للصغرى، وسرعة الرياح 3 كم في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 2 إلى 3 أمتار.

انتظام رحلات الصيد

انتظمت رحلات الصيد في كفر الشيخ، حيث انطلقت عشرات المراكب من ميناء الصيد بالبرلس، في رحلات بمياه البحر المتوسط، عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

توقعات الأرصاد الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة في أول الليل، بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

أشارت الأرصاد، إلى أن هناك فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ليلا، بنسبة حدوث 20% على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40 إلى 50%، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضاً على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40%.