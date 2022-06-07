اتحاد الإسكواش: محمد الشوربجي كان بياخد مبلغ كبير.. وأزمته جديدة علينا

قالت آمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش وأمين صندوق الاتحاد الإفريقي، إن محمد الشوربجي لاعب المنتخب الوطني، الذي اختار تمثيل المنتخب الإنجليزي، كان متعاقدا مع نادي هليوبوليس بمبلغ كبير.

منح دراسية لإغراء اللاعبين

تطرقت عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للإسكواش، في مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، إلى سبل حماية اللاعبين المصريين من التجنيس بالجنسيات الأخرى، موضحةً: «في سن معين، يتم إرسال مندوب من الجامعات العالمية، لمنح المنح الدراسية للاعبين في بطولات العالم، وتكون العروض مغرية جدا، بيروحوا هناك، لكن إحنا أول مرة نقابل حالة زي محمد الشوربجي».

علي فرج تخرج في جامعة أجنبية وعاد

أضافت آمنة: «علي فرج بطل العالم تخرج في جامعة أجنبية، وعاد إلى مصر، ويلعب باسمها، ولديه رعاة مصريين، وبالتالي فإن محمد الشوربجي اتخذ قرارا شخصيا، لأنه اختار أن يعيش في إنجلترا، وهذا أمر شخصي بحت، منحنا ألقابا كثيرة، وأحبه وأحترمه على المستوى الشخصي، وأتمنى أن يكون لاعبونا أقوياء مثله».