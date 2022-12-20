«التعليم العالي»: الجامعات الجديدة تركز على الصناعة لتلبية احتياجات التنمية

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ميكيلي كواراني، سفير إيطاليا في القاهرة، لبحث آليات التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وإيطاليا، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، مستشار نائب الوزير للتعاون الدولي، والدكتور هيثم حمزة، رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بالوزارة، وذلك بمقر الوزارة، حيث أكد أنّ الوزارة نفذت خطة طموحة للتوسع في إتاحة التعليم العالي، ومواكبة الزيادة في عدد السكان، مضيفًا أنّ الجامعات الجديدة تركز في برامجها على الربط بين التعليم والصناعة بما يلبي أولويات الدولة واحتياجاتها في مجالات التنمية، وتوفر فرص عمل للخريجين بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

العلاقات بين مصر وإيطاليا

فى بداية اللقاء، أشاد الوزير بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإيطاليا، مؤكدًا قوة العلاقات العلمية والتعليمية بين البلدين، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين مصر وإيطاليا، والاستفادة من الخبرة الإيطالية في المجالات التي تتميز بها إيطاليا كالهندسة، والطاقة، والتعليم التكنولوجي والفني.

التنمية المستدامة

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أيمن عاشور، استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، التي تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، قائلا: «لدينا 27 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة».

منظومة البحث العلمي

وأوضح الوزير، أنّ الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي (2022-2032) تستهدف الاهتمام بتدويل التعليم العالي، وتعظيم الشراكة مع الجامعات العالمية المرموقة وخاصة في مجال التكنولوجيا، في ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم.

من جانبه، أشاد السفير الإيطالي، بعلاقات التعاون المصرية الإيطالية في قطاعات التعليم العالي، معربًا عن سعادته بنجاح تجارب التعاون مع مصر خاصة في مجال التعليم الفني والتكنولوجي كمدرسة «دون بوسكو»، مؤكدًا استمرار التعاون في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين.