أول سيدة في رئاسة «مصنع 27 الحربي» للعاملين: يجب الحفاظ على مقدرات الشركة

عقدت المهندسة دينا عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) اجتماعًا مع العاملين بالشركة، في ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي لرؤساء كافة الشركات والوحدات التابعة للوزارة بضرورة التواصل الجيد مع العاملين، واطلاعهم على الموقف الحالي للشركات وإشراكهم في صنع القرار وحل المشكلات التي تواجه العمليات الإنتاجية باعتبارهم عصب العملية الإنتاجية.

واستعرضت «عبد المنعم»، خلال الاجتماع، الموقف الحالي للشركة والمشروعات الحالية والمستقبلية التي تشترك في تنفيذها، مؤكدةً أهمية استمرار «شركة شبرا للصناعات الهندسية» في دعم خطة الدولة التنموية والمساهمة في كافة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالدولة، خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال التعاون والتكامل مع كافة الشركات التابعة للوزارة، وكذلك الاعتماد على الطاقات البشرية والإمكانيات التكنولوجية التي تمتلكها الشركة، كما شددت على ضرورة الحفاظ على مقدرات الشركة ومتابعة سير العمل وفقًا للخطط الموضوعة والتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذها.

وفى سياق متصل، وتحفيزًا للعاملين نحو مواصلة الجهد والسعي نحو تحقيق أفضل النتائج، قامت المهندسة دينا عبد المنعم بتكريم عامل متميز عن أدائه خلال شهر نوفمبر 2022، وكذلك تم تكريم عدد من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد بالإدارات المختلفة بالمصنع، وتم توجيه التهنئة لهم باكتمال مسيرتهم المهنية، ونجاحهم في أدائها على أكمل وجه.