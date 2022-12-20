خريطة فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في 5 محافظات.. اعرف المواعيد

ينقطع التيار الكهربائي، اليوم عن عدة مناطق في 5 محافظات، بسبب أعمال الصيانة، لإتمام توصيلات بالمحطة الرئيسية، ونعرض في السطور التالية خريطة ومواعيد فصل الكهرباء.

وأعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 11 صباحا للساعة 2 ظهرًا، في عدد من المناطق، وهي: الطليحات وجهينة الشرقية وعنيبس والقرى التابعة لها.

فصل التيار الكهربائي

وأفادت شركة شمال الدلتا لتوزيع الدلتا بفصل التيار الكهربائى اليوم بالساعة 9 صباحا وعودته بالساعة 3 عصرًا للصيانة الدورية، في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وجاءت المناطق كالتالي:

-الدقهلية: بمدن دكرنس وبلقاس والمنزلة ومنية النصروميت غمر والمنصورة وتمى الأمديد وطلخا بقرى عزب برمبال القديمة والدنابق وايدين والقاطعة وسرسو والرحمانية والمعالوة والروضة والعليل والعميدية وقرية جعفر وميت شريف والبصراط والسلسول واشمون .

أماكن فصل التيار الكهربائي بدمياط وكفر الشيخ

- دمياط: بكفر سعد السرو واولاد حمام بقرى المهدية والعشرين والبحرية والعمارة وكفر المياسرة وأبوطالب وأبو إسماعيل والسلام والري.

-كفر الشيخ: بشرق كفر الشيخ وشمال دسوق وسيدي سالم والبرلس ومطوبس بقرى مارس والجمل والخادمية والعجوزين وقرى بحرى وأبو خليفة وعرب الجزيرة وسقان الجني.

موعد عودة الكهرباء بأسيوط

وصرحت محافظة أسيوط بفصل التيار الكهربائي عن مغذى العتمانيه 2 بالبداري للصيانة الدورية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصرا وذلك بنجوع المعادي و جزيرة الهماميه و كولة عمرو عزبة عبدالقادر وعزبة الحاج احمد قبلي وعزبة سالم و عزبة عقيل و عزبة بلال وعزبة سرور والمركبيه و عزبة شنشن.