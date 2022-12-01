خريطة فصل الكهرباء 6 ساعات عن بعض المناطق في المنصورة.. اعرف المواعيد

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية، فصل التيار الكهربائي في عدة أماكن ومناطق متفرقة من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 عصرًا على أن يكون الفصل لمدة ساعة واحدة، تبدأ من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر وحتى يوم الخميس المقبل 8 ديسمبر، لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات، وفقًا لبرنامج الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

خريطة فصل التيار الكهربائي

وبحسب بيان صحفي لرئاسة حي غرب المنصورة ، فإن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة هي:

- منطقة شارع أحمد ماهر تقاطع سامية الجمل، وشارع نبیل رستم بسندوب، وسيكون الفصل يوم السبت المقبل.

- منطقة شارع مستشفى الصدر، وشارعي نبیل رستم والوحدة العربية بسندوب، وسيكون فصل الكهربا يوم الأحد المقبل.

- منطقة شارع ينابيع الخير، شارع الخلطة الاسفلتية، شارع الوحدة بسندوب، وسيكون فصل التيار الكهربائي يوم الاثنين المقبل.

- شارع سامية الجمل بجوار السلاب ، وشارع عويضة بسندوب، وسيكون فصل التيار الكهرباء يوم الثلاثاء المقبل.

- منطقة السلخانة القديمة بالمجزر، وعزبة شكري وشارع عبدالواحد بسندوب، ويكون فصل التييار الكهربائي يوم الأربعاء المقبل.

- شارع الخلطة الأسفلتية، وشارع عويضة بسندوب، ويكون فصل التيار الكهربائي يوم الخميس المقبل.

صيانة لوحة كهرباء جامعة المنصورة

وأضح حي غرب المنصورة، بأنه سيتم الفصل الشامل للوحة توزيع الجامعة جيهان لإجراء الصيانة الشاملة بالجزء الخاص بمحطه محولات غرب المنصورة من الساعة السادسة صباحًا الى التاسعة صباحا من نفس اليوم يوم السبت القادم.

وأهاب الحي بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التي تم ذكرها، باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.