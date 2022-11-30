فصل الكهرباء اليوم في 4 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

وضعت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء جدولا للصيانة الدورية لشبكات الكهرباء والمغذيات الرئيسية بمدن وقرى المحافظات التابعة لها لتقديم خدمة أفضل لمشتركيها، ويتم فصل التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية، خلال الفترة الصباحية، لأكثر من 6 ساعات.

أماكن فصل التيار الكهربائي

حددت شركة كهرباء شمال الدلتا أماكن فصل التيار الكهربائي بمحافظة الدقهلية، اليوم، بمدن بلقاس وستاموني وشربين والجمالية والمنزلة والمطرية ودكرنس، وذلك بقرى الحصص والألف والعيدية ومدكور ومسجد المعصراوي وشمس الدين وأبوعبد الله والقروش وروبيعة وعزبة جوهر وحلاوة الصغرى وبلاطة والحسينية والبدراوي ونوري والدقم والشيخ فرحات ودملاش والجوية والكوبري وأبو دشيشة والشلطيطة.

بينما مواعيد فصل التيار الكهربائي اليوم، بالدقهلية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وأماكن انقطاع الكهرباء بمحافظة دمياط بمدن دمياط الجديدة والشعراء وكفر البطيخ وجنوب دمياط بقرى الشرباصي وعزبة الهواشم وعزبة العريضة والشراقوة والمطار والجبايلة والربعمائة و الشارة، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

قطع الكهرباء اليوم

وفصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء عن محافظة كفر الشيخ بمدن كفر الشيخ ومطوبس وقلين وفوة وبيلا والحامول والكردي وقرمان وكوبي وروينة وتقسيم المساحة والقرية الفندقية وكوم الحجنة والتفتيش ومنشأة ناصر وقزمان وعربان وعزبة حلمي حسين، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

فصل التيار الكهربائي اليوم

تقطع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج التيار الكهربائي اليوم الأربعاء عن مدينة طهطا والقرى التابعة لها من بينها الشيخ زين الدين وبنجا وشطورة للصيانة الدورية وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائي اليوم من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.