تعامد الشمس على معابد الكرنك بالأقصر غدا.. ظاهرة تتكرر مرتين سنويا

تشهد معابد الكرنك بالبر الشرقي لمدينة الأقصر غدا الأربعاء، ظاهرة فلكية تجذب أنظار المصريين والسياح في كل عام، حيث تتعامد أشعة شمس الصباح على قدس أقداس آمون رع، في ظاهرة فلكية تتكرر في بداية فصلي الصيف والشتاء.

تعامد الشمس على معابد الكرنك

وتتعامد شمس الغد على معابد الكرنك بمناسبة بداية أول أيام فصل الشتاء، وسط توقعات بحضور المئات من المصريين والسياح لرؤية الظاهرة التي تؤكد على ريادة قدماء المصريين لعلوم الفلك والهندسة.

واستعدت الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية للاحتفال بتلك الظاهرة بمشاركة المؤسسات الحكومية المعنية والأوساط السياحية في الأقصر.

وقال محمد عبد الحميد، الخبير السياحي، وعضو مجلس أمناء الجمعية، إن ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك غدا الأربعاء، تتزامن مع الكثير من الدعوات المطالبة بوضع 22 ظاهرة فلكية تشهدها المعابد المصرية القديمة على مدار العام، على الأجندة السياحية المصرية، وإضافة «سياحة الفلك» لخطط الترويج السياحي من اجل جذب مزيد من السياح.

وأكد «عبدالحميد» أن «سياحة الفلك» باتت نمطا سياحيا معروفا بالعالم، وهو نمط صار له عشاقه ومتابعيه، وهو الأمر الذي يتطلب بذل جهود جادة من أجل الترويج لذلك النمط السياحي المصري.

توثيق 22 ظاهرة في المعابد المصرية

ولفت «عبد الحميد»، إلى أن الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، كانت راعية ومشاركة في جهود بحثية استمرت على مدار 3 سنوات، وذلك بموافقة من اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، وأسفرت تلك الجهود البحثية التي قادها الباحث المصري الدكتور أحمد عوض، وشارك فيها الباحثان أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، والباحث الطيب عبدالله، أحد عشاق الحضارة المصرية القديمة، عن رصد وتوثيق 22 ظاهرة داخل المعابد المصرية القديمة في عدد من محافظات مصر، بينها الأقصر وأسوان وقنا والوادي الجديد، وهو الأمر الذي يؤكد، بحسب قوله، على ريادة المصريين القدماء لعلوم الفلك والهندسة قبل آلاف السنين.