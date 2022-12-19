توقف البالون الطائر في الأقصر بعد إقلاع 30 رحلة بسبب سوء الطقس

شهدت سماء الاقصر، فجر اليوم الاثنين، تحليق 30 رحلة بالون طائر، من المطار المخصص أمام معبد حتشبسوت غرب المحافظة، ثم توقفت باقي الرحلات عن الإقلاع بعد قرار مطار الأقصر الدولي بوقف الطيران، بحسب ما قال أحمد الطيب، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

عودة أكثر من 500 سائح دون ركوب البالون

وأضاف «الطيب»، أن قرار وقف رحلات البالون جاء بسبب وصول معدل وضوح الرؤية لـ4 كيلو مترات، في حين أن الرؤية كانت تسجل 7 كيلو مترات بمطار البالون غرب الأقصر، وبالتالي عاد أكثر من 500 سائح دون ركوب البالون.

اختلافات الأحوال الجوية بين موقع إقلاع البالون ومطار الأقصر

وأشار رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أن اختلاف الأحوال الجوية بين موقع إقلاع البالون ومطار الأقصر، حال دون استمتاع 500 بطيران البالون.

يُذكر أن محافظة الأقصر، تحتل المركز الثالث عالميا في البالون الطائر، كما تتفرد على مستوى الجمهورية بهذا النشاط، لامتلاكها مقومات سياحية وطبيعية غير موجودة في أي محافظة أخرى.