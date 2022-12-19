«حياة كريمة»: استهدفنا 50% من عدد سكان الأقصر في المرحلة الأولى

قال محمود صادق، منسق حياة كريمة بالأقصر، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، استهدفت المركزين الأكثر احتياجًا وفقرًا في المرحلة الأولى بمحافظة الأقصر وهما مركز إسنا ومركز أرمنت، بالإضافة إلى أنهما يحتويان على نحو 50% من عدد سُكان المحافظة، متابعًا بأنه تم الانتهاء من العديد من المشروعات بالمركزين، إذ تم تنفيذ ما يقارب من 840 مشروعا في المرحلة الأولى.

«حياة كريمة» تنفذ شبكات صرف صحي

أضاف «صادق» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم الانتهاء من مشروعات في مرافق محددة كالإسعاف، الشباب والرياضة، وغيرهما، متابعًا بأنه جاري العمل على تنفيذ شبكات الصرف الصحي والانتهاء منها، بنسب متقدمة في عدد كبير من 34 قرية، موضحًا أن كل المشروعات يتم تنفيذها بشكل متوازي، حتى ننتهي منها، طبقًا للجداول الزمنية المستهدفة.

«حياة كريمة» تستهدف 34 قرية بالمرحلة الأولى

أوضح أن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف 34 قرية بمركزين بالمرحلة الأولى، وهناك 37 مشروعا خاصا بالشباب والرياضة، إلى جانب إنشاء 20 كوبري وممرات مائية على الترع، بهدف تسهيل حركة النقل بين القرى وبعضها، فضلًا عن 13 مشروعا خاصا بالمجمعات الحكومية، و13 مجمعا زراعيا لخدمة القرى، ودعم النشاط الزراعي داخل القرية.

وأشار منسق حياة كريمة بالأقصر، إلى أنه تم الانتهاء فعليًا من الصرف الصحي في 4 أو 5 قرى، وذلك بالتوازي مع إقامة وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي داخل قرى محافظة الأقصر، بهدف تقديم خدمة لائقة للمواطنين، متابعًا أن المبادرة تبذل قصارى جهدها في توفير كل الخدمات المتنوعة بالقرى، سواء الصحية أو التعليمية أو الرياضية أوغيرها.