قوافل «ستر وعافية» 14 و15 تصل إلى الأقصر.. يستفيد منها 35 ألف مستحق

وصل قطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم أهالي مركز إسنا، وتعتبر القوافل الـ14 والـ15 ضمن قوافل ستر وعافية في مختلف المحافظات، وتخدم أهالي 3 قرى في الأقصر، وهناك أكثر من 35 ألف مواطن ومستحق مستفيدين بالقوافل المنظمة على مدار يومين.

يشارك أكثر من 2000 متطوع وموظف في تنظيم قوافل ستر وعافية 14 و15، وشملت القوافل توزيع بطاطين ولحوم وكراتين مواد غذائية، إضافة إلى خدمات الكشف الطبي والفحص والعلاج وقياس النظر وتجهيز النظارات الطبية للمستفيدين.

تحتوي قوافل ستر وعافية على حملات توعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتشمل أنشطة توعوية للتعامل مع ذوي القدرات الخاصة، إضافة إلى التمكين الاقتصادي لتمويل بعض المشروعات ضمن أحد الجوانب الرئيسية للقوافل، مع توفير معرض ملابس بأسعار مخفضة لدعم الأسر المستفيدة من القوافل.