«النواب» يبدأ مناقشة بعض سياسات وزارة الزراعة.. بينها تحقيق الاكتفاء الذاتي

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تخصص مناقشة سياسات وزارة الزراعة، في حضور الوزير المختص السيد القصير.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية

وتتضمن المناقشة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات، وعودة الإرشاد الزراعي، وكذلك سياسة الحكومة بشأن دعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة، وطلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تخصيص أراضٍ زراعية لمشروعات النفع العام، وعن تقنين أوضاع واضعي اليد، وإزالة الإشغالات على الأراضي الزراعية.

كما تناقش الجلسة سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات تقنين أراضي وضع اليد، وسؤالين عن تطوير الحدائق العامة والتاريخية وحدائق الحيوان، مقدمان من النائبتين مرفت خليفة ومي جبر.

خطة زراعة النباتات ذات العائد الاقتصادي

كما يشهد المجلس، عرض سؤال وطلب مناقشة عامة عن خطة زراعة النباتات ذات العائد الاقتصادي، قليلة استهلاك المياه، مثل نبات الجوجوبا، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة ميرفت عازر وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة نبات الجوجوبا، لما له من أهمية اقتصادية.

ويواجه المجلس، وزير الزراعة، بطلبات إحاطة مقدمة من النائب شعبان لطفي، عن عدم تسليم عقود المنازل للمواطنين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمركز أخميم في محافظة سوهاج، والنائب هاني خضر، عما اتخذته هيئة الإصلاح الزراعي من إجراءات قانونية حيال أهالي قرية ميت خلف مركز شبين الكوم، والنائب رضا غازي، عن بطلان العقد المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والجمعية المشتركة بنبروة، بشان بيع قطة أرض مساحتها سبعة أفدنة وثمانية قراريط مقام عليها محطة لتربية البط بقرية درين، والنائب أحمد حجازي، عن أزمة تصدير طرود النحل.