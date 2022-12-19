«التموين» لقناة الحياة: 400 ألف طن أرز فائضا في الإنتاج عن الاستهلاك

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مصر بها زيادة في إنتاج الأرز عن الاستهلاك «لدينا 400 ألف طن زيادة في الإنتاج عن الاستهلاك».

أسعار الأرز

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «قناة الحياة»: «الوزارة سمحت بحرية التداول للأرز من محافظة لمحافظة دون تصريح لكن مع الالتزام بالقرارات المنظمة للأسعار، بألا يتعدى سعر الأرز السايب 12 جنيها، والأرز المعبأ كسر 10% بـ15 جنيها، والمعبأ 3% فاخر بـ18 جنيها، مع الالتزام بحصة الدولة من المزارع، وللمواطن حرية التحرك بالكمية المتبقية له والتصرف فيها».

مد فترة توريد الأرز إلى 15 يناير

وتابع: «مد فترة التوريد إلى 15 يناير تعطي مهلة للمواطنين للتوريد، وكل من لم يورد طن أرز عن كل فدان يعرض نفسه للمساءلة، وكل هذه الإجراءات لتوفير وتأمين المخزون الاستراتيجي، كما أن أي كمية من الأرز تتحرك من مكان لمكان يكون الالتزام فيه بالفتاورة التي تدل على مصدره، كما أن صلاحية الأرز عام واحد».