مسؤول بوزارة الزراعة ليوسف الحسيني: نعاني من عدم توطين ثقافة المناخ في مصر

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إن شتاء مصر بدأ يحدث له تزحزح حيث بدأ الخريف يسيطر على جزء كبير من توقيت الشتاء، لافتا إلى أن الشتاء فلكيا في مصر يبدأ يوم 21 ديسمبر ولكن البداية المناخية كانت في آخر أكتوبر ولكن مع ظاهرة التغيرات المناخية تغيرت المواعيد المعتادة.

توطين ثقافة المناخ في مصر

وأوضح «فهيم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على فضائية «الأولى»، أننا نعاني من عدم توطين ثقافة المناخ في مصر، خاصة وأن التثقيف يعني ممارسة سلوكيات يومية وهو ما نعاني غيابه، متابعا «الناس بيتعاملوا في مصر مع المناخ بطريقة غير التي يجب أن تكون، لازم قبل ما نبدأ اليوم نعرف درجة الحرارة العظمى والصغرى وحالة الأمطار وطقس اليوم، ويتم بناء على ذلك تخطيط اليوم وطريقة الملابس».

موجات البرودة المنتشرة

وأشار رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة إلى أن حالات البرد التي تصيب معظم الناس في هذه الأيام سببها موجات البرودة المنتشرة ليلا بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة بالنهار، لافتا إلى أن الشتاء تغير في معظم النصف الشمالي من الكرة الأرضية.