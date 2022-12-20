تفاصيل لقاء محافظ أسيوط والأساقفة لمناقشة استعدادات زيارة البابا تواضروس

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط وساحل سليم والبداري وتوابعها، والأنبا ثاؤفيلوس أسقف إيبارشية منفلوط للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، لمناقشة الاستعداد للزيارة المرتقبة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ 118 لإيبارشيات أسيوط بمختلف المراكز، فضلاً عن مناقشة استكمال مجهودات تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط، تنفيذًا لخطة الدولة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتنمية قطاع السياحة في مصر وتنمية الصعيد.

دعم جهود التنمية في مصر

وأكد محافظ أسيوط في بيان، على الدور الذي يقوم به البابا تواضروس الثاني من دعم أواصر التسامح والمحبة ودعم جهود التنمية في مصر، لافتًا إلى استعداد المحافظة بكافة أجهزتها لاستقبال زيارة قداسة البابا خلال الأسابيع القادمة، مؤكدًا على التعاون والتنسيق مع مختلف إيباراشيات أسيوط، وتضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها الدولة، وتحقيق استراتيجية مصر 2030، وخاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه رئيس الجمهورية للنهوض بقرى الريف المصري وتحقيق التنمية الشاملة، مشيدا بمدى قوة نسيج الشعب المصري وتلاحمه خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسين معلنًا دعمه الكامل لاستكمال تطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة والتي حظيت محافظة أسيوط بمحطتين منها، دير السيدة العذراء بقرية دير درنكة ودير المحرق بالقوصية.

تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين

كما أشاد محافظ أسيوط بجهود كنائس وإيبارشيات أسيوط بمختلف طوائفها، ومشاركتها في دعم العديد من القطاعات بالمحافظة خاصة الصحة والتعليم ومحو الأمية وقطاع السياحة والتنمية والمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى ما تبذله الدولة من جهود وما تنفذه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة، وذلك نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تاوضراوس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

تطوير مسار العائلة المقدسة

وأشار المحافظ إلى جولاته المستمرة والميدانية لمتابعة الأعمال النهائية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة بمركزي أسيوط والقوصية في عدة قطاعات، بينها «الرصف والتشجير ورفع المخلفات والقمامة وإزالة الإشغالات ووضع لوحات استرشادية وبوابات» وغيرها، مشيرًا إلى إنه جار نهو الأعمال بالشكل الجمالي والحضاري اللائق والمناسب لهذا المشروع الحضاري الهام.

وشملت أعمال التطوير بالمسار طريق دير درنكة ومدخل دير العذراء مريم بدير درنكة، حيث تضمنت رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الأثرية وتجديد الأسوار الخارجية لها، والانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتنسيق المواقع بالأشجار وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري، وتشجير الطريق من الجانبين بشكل جمالي وحضاري، فضلاً عن أعمال التطوير التي تمت بقنطرة جسر الجبل الأثرية، والتي تربط بين حي غرب مدينة أسيوط والطريق السياحي المؤدي لدير درنكة بمركز أسيوط.

كما شملت أعمال التطوير لمسار رحلة العائلة المقدسة والطريق المؤدي إلى الدير المحرق بقرية مير التابعة لمركز القوصية بإنشاء 3 بوابات وتطوير لأخرى، فضلاً عن اللوحات الإرشادية والمعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة والبالغ عددها 34 لوحة إرشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة وبرجولات خشبية وغيرها من أعمال التطوير، بالإضافة لأعمال تركيب الأعمدة والإضاءة ودهان الأسوار والبلدورات وتخطيط الشوارع المؤدية للدير.

الأهمية الدينية والتاريخية

وعبر الأنبا يوأنس والأنبا ثاؤفيلوس عن خالص تقديرهما لجهود ودعم محافظ أسيوط لاستكمال أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة، ووضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية، نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، والتي تقام بها الاحتفالات الدينية التي تجذب المصريين مسلمين وأقباط ومختلف السياح من جميع أنحاء العالم، معلنين دعمهما الكامل للمشاركة في كافة أعمال وجهود التطوير، فضلًا عن دعم برامج التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تفعيلاً للمشاركة المجتمعية.

كما رحبا بالزيارة المرتقبة لقداسة البابا للمحافظة، والتي ستشرف إيباراشيات الأقباط الأرثوذوكس بمختلف مراكز وأحياء المحافظة باستقباله والترحيب به في زيارته التاريخية للمحافظة.