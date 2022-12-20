نائب وزير الصحة: ريف الوجه القبلي الأعلى في معدلات الزيادة السكانية

أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان، أهمية الوعي بالقضية السكانية بين المواطنين، بحيث لا يقتصر الأمر على مجرد الرسائل التي تبثها الهيئات والمنظمات للمواطنين، وإنما يمتد الأمر لمعرفة المواطنين بأن الزيادة السكانية تلتهم استدامة موارد الدولة، مشيرًا إلى أهمية أن يتعرف الجمهور على الفائدة التي ستعود عليه من تنظيم الأسرة.

قدرة الدولة على تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة اللازمة

وأضاف توفيق في حوار على فضائية «صدى البلد»، أن الوعي والمعرفة المستهدف وصولها للجمهور يجب أن تتضمن التعرف على العلاقة بين عدد أفراد الأسرة وبين الصحة العامة لهم، والعلاقة بين عدد أفراد الاسرة وبين الفقر، لافتًا إلى أن زيادة عدد السكان تؤثر على قدرة الدولة على تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة اللازمة.

أعلى معدلات زيادة سكانية موجود بريف الوجه القبلي

وأوضح نائب وزير الصحة والسكان أن أعلى معدلات زيادة سكانية موجود بريف الوجه القبلي، وهو ما سيؤكد أهمية أن تكون هناك خطة لعملية التنمية بعيدًا عن تحقيق التنمية المطلقة، إذ من الضروري أن يتم توظيف الرسائل التوعوية حسب المكان والبيئة المستهدفة بالرسائل، مع مراعاة الثقافة السائدة، مؤكدًا أهمية توجيه الرسائل المباشرة إلى جانب رسائل وسائل الإعلام.