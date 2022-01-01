وزيرة التضامن: أزمة فيروس كورونا تسببت في حدوث زيادة سكانية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جاري العمل على حل مشكلة زيادة الإنجاب من خلال تغيير الوعي الزائف لدى الكثير من المواطنين، أن الإنجاب الكثير «عزوة»، ومحاكمة من يقومون بتزويج الأطفال بسن مبكر، ووقف بعض الدعم والمزايا عن بعض الأسر.

وتابعت: «مقدرش أدي أسرة لديها طفلين بس زي اللي عندها 7 أطفال لأنه من غير العدل توزيع الموارد على أسر كبيرة جدا وحرمان أسر أخرى، بالإضافة لبعض المزايا الإيجابية التي يتم تشجيع الأسر بها مطروحة جزء منها مادي وجزء منها عيني، أو قصر المزايا على طفلين فقط»، مشيرة إلى أن أزمة فيروس كورونا أدت لزيادة سكانية، وجاري متابعة دورية للإحصائيات الخاصة بالزيادة السكانية.

الوزارة تعمل بتركيز كبير على ملف مؤسسات الأيتام

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال تصريحات تلفزيونية أن الوزارة تعمل بتركيز كبير على ملف مؤسسات الأيتام والأطفال والكبار بلا مأوى، خصوصا وأن مصر الحضارة ومصر الحديثة لا يجوز أن يكون فيها فاقدي الرعاية ومن يعاني من بعض المشكلات، نافية انتهاء ظاهرة الكبار والأطفال بلا مأوى من الشوارع المصرية، وجاري حصر الأطفال والكبار ميدانيا لشمول الأطفال بمؤسسات الرعاية أو ردهم لأسرهم إن وجدوا، بالإضافة للعمل على الوقاية وحل التفكك الأسري وعدم خروج الأطفال من الأسرة، وفتح باب الكفالة للأيتام.

الوزارة أعطت 6 أشهر للموظفين ليتقدموا للعلاج من الإدمان

وشرحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة أعطت 6 أشهر للموظفين ليتقدموا للعلاج من الإدمان وتقدم مايقرب من 7 آلاف موظف طالب للعلاج، حيث يتم العلاج في سرية تامة، ومن تقدم طواعية للعلاج سيتم معالجته ويعود لعمله، ولكن من تم الكشف عليه فجأة وثبت تعاطيه سيتم فصله عن عمله.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي راجع اليوم آليات وضوابط إدارة منظومة تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وحوكمتها، لأنها منظومة مركبة للغاية وليست بسيطة، حيث سيتم عمل الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمجمع خاص بتصنيع محلي، وتدريب أجيال قادمة في الجامعات وعمل دراسات متخصصة.