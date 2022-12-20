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حياة كريمة تتابع أعمال إنشاء مركز طب الأسرة في «البربا»: «نسبة التنفيذ 100%»

كتب:

كريم عثمان
09:38 ص | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
مركز طب الأسرة في البربا بسوهاج

مركز طب الأسرة في البربا بسوهاج

تابعت مؤسسة حياة كريمة مشروع إنشاء مركز طب الأسرة بالبربا مركز جرجا بمحافظة سوهاج، والذي يهدف إلى تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، وفقا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، ونسبة التنفيذ الفعلية للمشروع بلغت 100%، وبدأ العمل فيه بالفعل.

خدمات الرعاية الأساسية للمواطنين

وأوضحت حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المركز سيقدم خدمات الرعاية الأساسية للمواطنين بجانب عيادات طب الأسرة، الأطفال، أمراض النساء، السونار، الأسنان، تنظيم الأسرة، متابعة الحمل، غرفة طوارئ، معمل الدم، معمل الطفيليات، صيدلية، مكتب صحة، وعدد من العيادات المتخصصة للمواطنين بقرية البربا والقرى المجاورة.

المتابعة الدورية للمشروعات

ولعل أكثر ما يميز مبادرة حياة كريمة هي المتابعة الدورية للمشروعات التي يتم بدء تنفيذها في كل قرى مصر، لمعرفة نسب الإنجاز وإلى أين وصلت وهل سارت وفقًا للمعايير المتفق عليها أم لا.

وتتم عملية المتابعة الميدانية من خلال المتطوعين المنضمين للمبادرة، وتابعت حياة كريمة في بيانها: «نشكر المتطوعين جدا على جهودهم الدؤوبة في متابعة المشروعات لضمان سرعة إنهائها».

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بقلم كريم عثمان