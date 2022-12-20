جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام بأسيوط

أعلنت إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2022/2023 والتي تنطلق يوم 14 يناير المقبل.

‏جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

- السبت 14 يناير امتحان اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات وامتحان الأحياء لمدة ساعة ونصف.

- الاثنين 16 يناير امتحان الرياضيات لمدة ثلاث ساعات وامتحان التاريخ لمدة ساعة ونصف.

- الأربعاء 18 يناير امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف وامتحان الكيمياء لمدة ساعة ونصف.

- الأحد 22 يناير امتحان الفيزياء لمدة ساعة ونصف و امتحان جغرافيا لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 24 يناير امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف وامتحان الفلسفة لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- الأحد 15 يناير امتحان اللغة العربية لشعبه العامة لمدة ثلاث ساعات .

- الثلاثاء 17 يناير امتحان الكيمياء لشعبة العلمي لمدة ساعتين وامتحان الجغرافيا لشعبه أدبي لمدة ساعتين وامتحان رياضيات تطبيقية لشعبه العلمي لمدة ساعتان ونصف وامتحان فلسفة ومنطق لشعبة أدبي لمدة ساعتان.

- السبت 21 يناير امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبة العامة لمدة ثلاث ساعات.

- الاثنين 23 يناير امتحان فيزياء لشعبه علمي لمدة ساعتان و امتحان تاريخ لشعبه أدبي لمدة ساعتان وامتحان أحياء لشعبه علمي لمدة ساعتين وامتحان علم النفس وعلم الاجتماع لشعبه أدبي لمدة ساعتين .

-الأربعاء 25 يناير امتحان الجبر وحساب المثلثات لشعبة العامة لمدة ثلاث ساعات وامتحان اللغة الأجنبية الثانية الشعبة العامة لمدة ساعتين.