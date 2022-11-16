نقابة المحامين تعلن الأوراق المطلوبة للنقل في جداول القيد

أعلنت نقابة المحامين، عن الأوراق المطلوبة لتعديل القيد من عام إلى ابتدائي، على أن تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا، وتشمل صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل، صورة من بطاقة الرقم القومي «بمهنة محام»، إيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل، شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة، إضافة إلى المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد، وشهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها، وشهادة تحركات من إدارة الجوازات، وبرنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

نقابة المحامين توضح موقف موظفي الإدارات القانونية

وأكدت نقابة المحامين، أنه بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية، يقدم موافقة الشؤون القانونية بالشركة التي يعمل بها على تعديل درجة القيد، كما يحصل على خطاب من لجنة القيد، بعد سداد الرسوم لإحضار ملف الخدمة الخاص به للتلخيص وبيان الوصف الوظيفي وإذا كان حصل على إجازات بدون مرتب من جهة عمله أم لا، ثم يتسلمه المحامي بعد ذلك لإعادته لجهة العمل، وذلك بديلا عن البند رقم 6 بالنسبة للمحامي الحر.

وأشارت نقابة المحامين، على موقعها الرسمي، إلى الأوراق المطلوبة لتعديل القيد من ابتدائي إلى استئناف، وهي كالتالي:

- شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها.

- صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.

- صورة بطاقة الرقم القومي «بمهنة محام».

- إيصال سداد الرسوم.

- شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة.

- برنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

- شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

- المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

وذكرت نقابة المحامين، أنه بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية، نفس الإجراءات للتعديل من العام إلى ابتدائي، مع استبدال البند رقم 6 برقم 1 بالنسبة للمحامي الحر.

الأوراق المطلوبة للقيد بالنقض

وذكرت نقابة المحامين، الأوراق المطلوبة للقيد بالنقض كالتالي:

صورة البطاقة الشخصية.

صورة البطاقة الضريبية.

صورة الكارنيه

برينتر تأمين

عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية.

شهادة تحركات.

شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.