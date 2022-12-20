ضبط ربة منزل بتهمة الاتجار في الحشيش بالقاهرة

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية، بمديرية أمن القاهرة، عن مزاولة ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، لها معلومات جنائية، نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وتتخذ من دائرة القسم والأقسام المجاورة مسرحا لذلك.

ضبط المتهمة بالشقة محل سكنها

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة محل سكنها، وبحوزتها «كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض (مطواة) - مبالغ مالية - كمية من المشغولات الذهبية - هاتفين محمول - بعض الأوراق الخاصة بالحسابات البنكية والممتلكات المقيدة باسمها».

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي والمشغولات الذهبية والعقود الخاصة بممتلكاتها من متحصلات تجارتها غير المشروعة، والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطها الإجرامي، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.