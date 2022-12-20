رئيس المصرف المتحد: مصر تقدمت 19 مرتبة في مؤشر التنمية البشرية

شارك أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، اليوم، في الجلسة الثانية لمؤتمر «الناس والبنوك – النسخة الثامنة»، والتي تعقد تحت عنوان «الدمج المجتمعي والجغرافي للبنوك».

استهل القاضي كلمته، بالإشارة إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع هذا العام 2022 أنه عام المجتمع المدني، الأمر الذي وضع المواطن المصري على رأس محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة 2030.

تقدم مصر في مؤشر التنمية البشرية

وأشار أشرف القاضي إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية البشرية الصادر في 2021، والذي أكد أن الدولة المصرية استطاعت التقدم 19 مرتبة لتحتل المركز الـ 97 عالميا والمركز 20 عربيا بفضل خمس مؤشرات تنموية رئيسية قامت بها الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع سواء الخاص أو المدني هي «التعليم الجيد - الرعاية الصحية - المستوي المعيشي اللائق - النمو الاقتصادي – وخلق فرص العمل – تشجيع الابتكار والبحث العلمي».

وأضاف أن التقرير أشار إلى أن هناك 13 محافظة من محافظات مصر تتصدر مؤشر التنمية البشرية وهي: «بورسعيد – السويس – القاهرة – الاسكندرية – دمياط – المنوفية – الدقهلية – الغربية – الاسماعيلية – كفر الشيخ - البحر الاحمر – جنوب وشمال سيناء»، فضلا عن محافظات الصعيد سوهاج وأسيوط.

وأوضح أشرف القاضي أن الانسان هو الثروة الاقتصادية الأولي لأي مجتمع وأساس تقدمه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهذا ما يفسر جهود الدولة المصرية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنية في تطبيق إنسانية الاقتصاد وممارسات التنمية الشاملة نحو استراتيجية بناء الإنسان المصري وتنمية الخدمات المقدمة للمواطن من رعاية صحية وتعليم وتدريب ونشر المعرفة ودعم الابتكار وتعظيم دور البحث العلمي، كذلك السكن اللائق من خلال البرنامج التنموي الاكبر لهذا القرن «حياة كريمة»، وذلك في ظل المحافظة على معايير الجودة والتنافسية لآليات السوق الحر لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في التوزيع والمساواة كأحد مبادئ التنمية المستدامة للمجتمعات.

أنشطة المصرف المتحد للدمج المجتمعي

واستعرض القاضي سلسلة أنشطة المصرف للدمج المجتمعي والتنمية البشرية على 7 محاور رئيسية، وأكد أن مصر تعد من أكبر 10 اقتصاديات نقدية على مستوي العالم، لهذا قامت الدولة المصرية والبنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتبني استراتيجية قومية لتحول مصر لمركز اقليمي للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.