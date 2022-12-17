اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الاقتصاد المصري يحصد ثمار الإصلاح

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «النقد الدولي» يوافق على اتفاق مع مصر بـ3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.

- السيسي وعبدالله يبحثان تعزيز التعاون الثنائي ويتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

- الرئيس: حريصون على تعزيز التعاون مع «البنك الدولى» للحفاظ على مسار التنمية الشاملة فى مصر.

- «النواب» يناقش تعديل «الإجراءات الضريبية» اليوم.

- لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين والشركات والمؤسسات المصرية.

- «الحوار الوطنى»: مجلس الأمناء أوشك على حسم أسماء المشاركين لبدء الجلسات فعليا.

- «الكشكى»: نختار المشاركين من بين ما يقرب 2000 مرشح.. و«ربيع»: الملف السياسى الأبرز على طاولة المناقشات.

الصفحة الثانية

- «النقد الدولى» يوافق على اتفاق مع مصر بـ3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.

- شهادة ثقة دولية جديدة فى الاقتصاد.

- الحكومة: الموافقة تأكيد على مساندة الشركاء لبرنامج الإصلاح وتعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

- تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والإصلاحات الهيكلية.

- إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية ودفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.

- اقتصاديون: برنامج الإصلاح الجديد مع «الصندوق الدولى» سيدعم الاستقرار ويزيد النمو.

- «البنا»: زيادة حجم الصادرات السلعية.. و«الشواربى»: تشجيع القطاع الخاص وتوفير مناخ جيد للاستثمار.. و«شعيب»: سد الفجوة التمويلية.

الصفحة الثالثة

- «معلومات الوزراء» يفند 50 سؤالا وجوابا حول التعاون مع «الصندوق».

- الاتفاق يهدف للبناء على المكتسبات المتحققة في المرحلة الأولى ودعم جهود «الثانية» من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

- البرنامج يستهدف زيادة معدلات النمو.. وتشجيع الاستثمارات .. وتحفيز مستويات التصدير.. وخلق المزيد من فرص العمل.. ومجابهة تداعيات الأزمات العالمية.

- تحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة للدولة.

- دعم «المرحلة الثانية للإصلاح».

- 894 مليار جنيه لإلنفاق على الدعم والحماية الإجتماعية.

- تحسن الرؤية الدولية للاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.

- قصص نجاح لصندوق النقد الدولى.

- نواب: «القرض» يسهم في سد الفجوة الدولارية ويعكس ثقة المؤسسات الدولية.

- «سالم»: يحفز الدول الشريكة على منح مصر 14 مليار دولار إضافية ويحرك السوق ويضبط الأسعار.

- «قريطم»: البرنامج الجديد يهدف إلى تخفيف الضغط على العملة المصرية وتوفير الدولار.

- عاكف المغربي: العالم يمر بالعديد من األزمات نتيجة الأحداث التى شهدها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

- نائب رئيس بنك مصر: قرار «الصندوق» يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في المشروعات.

- عودة الأموال الساخنة لدعم الاحتياطي النقدى فقط.. والأسواق العاملية تعانى بشكل كبير.. والاتجاه الغالب رفع أسعار الفائدة لمواجهة انفلات التضخم.

الصفحة الرابعة

- «مدبولي»: توجيهات رئاسية بتعميق التصنيع المحلي.

- رئيس الوزراء في افتتاح «المركز الرقمى»: الأزمة العالمية علمتنا ضرورة الاعتماد بشكل شبه كامل على تلبية احتياجاتنا من التصنيع والصيانة وتجديد معدات الدولة.

- «رمضان»: يمتلك 16 خط عمرة المحركات «جنرال إلكتريك ورولز رويس» وطائرات سى 130 وميراج.

- «مركز التصنيع» يضم أحدث الماكينات التكنولوجية العالمية ونركز على مضخات وطلمبات المياه لتنقية المياه لخدمة مشروع القرن «حياة كريمة».

- نحتاج من 2500 إلى 3 آلاف طلمبة صرف صحى سنويا تكلف الدولة عبئا دولاريا كبيرا ونحتاج إلى الاعتماد على القدرات المحلية لتصنيع وصيانة وتجديد المعدات.

- «التعليم العالي»: 11 مليار جنيه استثمارات مشروعات التحول الرقمى بالجامعات.

- «عاشور»: تطوير البنية التحتية والمعلوماتية في 15 جامعة أهلية و9 جامعات تكنولوجية بـ5.4 مليار جنيه.. و8 معامل متخصصة في مجال إنترنت الأشياء والشبكات.

- المدارس والجامعات تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات مشددة.

- تعليمات للمديريات بالالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.. و«الأعلى للجامعات الحكومية» يجتمع في الغردقة السبت لمناقشة ضوابط العملية التعليمية.

الصفحة الخامسة

- السفيرة مشيرة خطاب: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وثيقة حية تزداد قوة من خلال معايشتها للواقع.

- رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: «السيسي» حريص على تنفيذ جميع الاستحقاقات الدستورية وإحداث نقلة غير مسبوقة في الحقوق والحريات.

- مسيرة المرأة المصرية قصة نجاح كبيرة في ملف حقوق الإنسان والزواج المبكر للفتيات له عواقب وخيمة.. والزيادة السكانية تنتهك حقوق الأطفال.

- تنفيذ الاستراتيجية يتطلب التواصل مع القاعدة الشعبية وخاصة الشباب وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة.

- عدم مد حالة الطوارئ وإحياء لجنة العفو الرئاسى و«الحوار الوطنى».. دلالات على اهتمام الدولة بحقوق الإنسان.

- تسليح الشباب بالمعرفة والثقافة حماية للمجتمع من الأفكار المتطرفة.. ويجب نشر حب الحياة والابتعاد عن استغلال الدين.

- اللواء أبوهميلة لـ «الوطن»: قدمنا توصيات لمواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الصناعة وزيادة الصادرات.

- أمين حزب الشعب الجمهورى: شلكنا لجانا متخصصة لبحث قضايا وملفات «الحوار الوطني» ووضع حلول لجميع المشكلات.. وجميعنا نتشارك في وضع الرؤى الخدمية.

- دعمنا لجان الحزب بضم شخصيات ذات خبرات واسعة من خارجه للعمل والتشاور حول وضع الرؤى التوافقية التى ستكون مدخلنا بالحوار.

الصفحة السادسة

- «إعادة التدوير».

- الكنز فى «صندوق المخلفات».

- مناجم للمواد الخام فى مختلف المجالات وثروات تنتظر من يكتشفه.

- «المخلفات الصلبة».. تدويرها يخفض انبعاثات الكربون ويكافح آثار تغير المناخ.

- خبير بيئى: إهمالها يلوث التربة والماء والهواء وينتج غازات تسبب احتباسا حراريا.. وإعادة الاستخدام والمعالجة تقللان تكاليف الإنتاج.

الصفحة السابعة

- «تدوير المياه» يخدم الزراعة والصناعة ويوفر مياه النيل.

- أستاذ بيئة: الدولة تنفذ مشروعات لتدوير مياه الصرف الزراعى لإعادة استخدامها.

- «الزراعة»: 45 مليون طن مخلفات تنتظر تحويلها لثروة من الأعلاف والأسمدة والطاقة.

- «فؤاد»: لا يجب إهدارها بالحرق أو الإهمال ويمكن تحويلها لسماد عضوى «كمبوست» وأعلاف غير تقليدية.. ومراكز الأبحاث تنتج منها الخشب الحبيبى.

- مخلفات الهدم والبناء.. العلم يحول تلال الركام إلى «طرق خضراء» صديقة للبيئة.

- أستاذ فى «بحوث الإسكان»: استخدامها فى البناء والرصف يقلل التكلفة 30%.. وخبير مواد البناء: توجد أكواد رسمية للاستفادة من مخلفات الهدم تنتظر تطبيقها.

الصفحة الثامنة

- «الثأر» يشعل صدام فرنسا والأرجنتيني.. من يحكم العالم؟

- «البرغوث» يفض الشراكة مع «ماتيوس» فى 90 دقيقة أخيرة.. و«الديوك» تطارد إنجاز إيطاليا والبرازيل.

- الجندى المجهول من الاعتزال لنهائي «الحلم».

- «مارتشينياك» يتحدى «مرض القلب» ويدير الصدام الأوروبي- اللاتيني.

- الجندى المجهول.. كان قريبا من النهاية قبل المونديال فأصبح فرس الرهان مع «الديوك».

- «جريزمان» وُلد من جديد.