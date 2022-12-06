رئيس المصرف المتحد: نحرص على تمكين القيادات النسائية وتعزيز قدراتهن

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن الصحة النسائية تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، لافتًا إلى مشاركة المصرف المتحد في مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض التي تهدد صحة المرأة وتعوق مشاركتها في بناء المجتمع.

ورشة عمل للتوعية بطرق مكافحة سرطان الثدي

وأضاف على هامش تنظيم أول ورشة عمل مزدوجة تجمع بين التوعية بطرق مكافحة سرطان الثدي وأهم النصائح والإرشادات البنكية لأفضل آليات الادخار الذكي لتوسيع قاعدة الشمول المالي، بين المصرف ومؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان، أن المرأة على مر العصور واجهت العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، واستطاعت أن تجتاز بجدارة العديد من التحديات، وتثبت أنها جديرة بالمكانة المتميزة التي وصلت لها فتمكين المرأة لم يعد رفاهية بل أصبح أحد أهم دعائم وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي أعلنت في 2017.

ولفت إلى أن المصرف المتحد يقدر الأدوار الهامة والمختلفة التي تلعبها المرأة في جميع مناحي الحياة، كشريك أساسي في مسيرة البناء والتقدم، لذلك فالمصرف المتحد يحرص كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لقياداته النسائية من أجل تعزيز مهاراتهن القيادية وتحصينهن بالعلم والتدريب المستمر والصحة الجيدة.

التمكين الاقتصادي والصحي والاجتماعي والمهني للمرأة

واوضح أشرف القاضي أن المصرف المتحد يعمل وفق برامج وخطط تنموية مستدامة خصصت للتمكين الاقتصادي والصحي والاجتماعي والمهني للمرأة، كذلك تفعيل دورها المحوري باعتبارها شريكة اساسية في التنمية المجتمعية، ومن هنا جاءت هذه النوعية من الفعاليات والبرامج والأنشطة المخصصة للمرأة التي يقوم بها قطاع الاتصال المؤسسي وقطاع التنمية المستدامة كجزء من الخطة السنوية لتحقيق الرفاهية الصحية التأهيلية للقيادات النسائية ومد جسور التواصل بين عضوات منتدى «لكي»، لتسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه المرأة.