ضبط 3 عناصر إجرامية بـ«كوكتيل مخدرات» في حملة مكبرة بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديريات أمن (شمال سيناء- الإسكندرية- الإسماعيلية) جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن شمال سيناء

ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش) حال تواجده بدائرة سكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 7 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بطريق (الإسكندرية /القاهرة) الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته (عدد 520 طربة لمخدر الحشيش وزنت 52 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال تواجده بالقرب من مسكنه.. وبحوزته (عدد 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (5,215,000) خمسة مليون ومائتان وخمسة عشر ألف جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.