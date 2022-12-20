العازفة منال محيي الدين تقدم «كلاسيكيات الشتاء السعيد» على المسرح الصغير

تحت عنوان «كلاسيكيات الشتاء السعيد»، تقدم عازفة الهارب العالمية منال محيى الدين حفلا في الثامنة مساء الخميس 22 ديسمبر على المسرح الصغير بمشاركة العازفين هدى عبد العظيم «فلوت»، وروان سامح، حسام الدين عزت«فيولينة»، وعماد إبراهيم «فيولا»، وعلاء الدين عبد الرشيد «تشيللو»، وكريم واصف «كونترباص»، وهشام كمال «بركشن»، وليلى أشرف، وأمينة القوصي «غناء».

برنامج منال محيي الدين

يتضمن برنامج منال محيي الدين مجموعة من الأعمال الكلاسيكية الغربية والمؤلفات الشرقية الشهيرة «منها الفصول الأربعة لـ ڤيڤالدي ، باسكاليا للهارب المنفرد والرباعي الوتري لـ هاندل، منوعات للفلوت والهارب لـ روسيني، ومعزوفة للتشيللو والهارب والوتريات لـ سان صانس، رجل الجليد للصوت البشري والهارب والإيقاع أعداد جوكهالي، يازهرة في خيالي لـ فريد الأطرش وإعداد نادر ناجي، كلمات لـ إحسان المنذر وإعداد عمر الطودي، وڤالس للهارب والفلوت والوتريات والإيقاع إعداد أمير عوض، إلى جانب معزوفة بعنوان شكرا للموسيقى لفرقة آبا للڤوكال والهارب والفلوت والوتريات والإيقاع إعداد أمير عوض».

معلومات عن منال محيي الدين

يذكر أن منال محيى الدين، نشأت في أسرة فنية وبدأت العزف علي آلة الهارب في سن العاشرة، ثم التحقت بمعهد الكونسرفتوار ونالت البكالوريوس بتقدير امتياز، ثم حصلت على منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقى.

وتعد أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1991 وقدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها حتى نجحت في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية.