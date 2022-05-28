لأول مرة.. حفل عازفة الهارب منال محيي الدين بمكتبة مصر الجديدة

لأول مرة تقدم مكتبة مصر الجديدة حفل عازفة الهارب المصرية منال محيي الدين على مسرح المكتبة، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 يونيو المقبل، ويبدأ دخول الجمهور من الساعة السابعة والنصف مساء على أن يبدأ الحفل في الثامنة مساء.

سعر تذكرة حفل منال محيي الدين

وأعلنت مكتبة مصر الجديدة أن قيمة التذكرة 200 جنيه مصري، وستباع التذاكر من خلال مقر المكتبة بـ42 شارع العروبة - مصر الجديدة.

منال محيي الدين

والدكتورة منال محيي الدين نشأت في أسرة فنية وبدأت العزف على آلة الهارب من سن العاشرة، ثم التحقت بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على البكالوريوس بتقدير امتياز عام 1987. وعينت معيدة في أكاديمية الفنون، وحصلت على منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الموسيقى والفنون بفرانكفورت وحصلت على أعلى مؤهل في العزف على آلة الهارب بتقدير امتياز.

تمكنت من تكوين شعبية وسط الجمهور من محبي هذه النوعية من الفن، واستطاعت أن تكون أول عازفة لآلة الهارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1991، وصنفت من أفضل عازفات الهارب على مستوى العالم، كما قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها.

ومن بين الحفلات الخارجية التي شاركت فيها الفنانة المصرية، كانت في متحف اللوفر في باريس عام 1997، والمهرجان العالمي لآلة الهارب ثلاث دورات في باريس وبراج وجنيف، وشاركت في مهرجان المرأة المبدعة باليونان بإشراف منظمة اليونسكو، والسمبوزيوم الأوروبي في أمستردام بهولندا، كما تواجدت في عام 2007 و2009 بالمهرجان الدولي لآلة الهارب بالبرازيل، وقدمت المقطوعات الموسيقية المختلفة باستخدام آلتها المفضلة.

وحسب المجلس الأعلى للثقافة، حصلت منال محيي الدين على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون في مجال العزف على الهارب: تقديم مؤلف موسيقى من التراث العالمي من العزف المنفرد، أو بمصاحبة آلية، مدته الزمنية في حدود «15:12 دقيقة».