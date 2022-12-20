نائب محافظ البحيرة: التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق وإخفاء السلع

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن المحافظة ملتزمة بالتوجيهات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الأخير بشأن التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع، يأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفوري مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

توفير السلع الغذائية في البحيرة

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن بعض بعض الملفات والموضوعات التى يتم متابعتها بصورة دورية، وعلى رأسها ما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة.

وجهت الدكتورة نهال بلبع، الوحدات المحلية والتموين ومباحث التموين وكافة الجهات المعنية بضرورة المتابعة الدورية للأسواق، والتعامل بمنتهى الحسم ومتابعة مدى التزام المحال التجارية، كما وجهت بوضع أسعار على مختلف السلع، وخاصة الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة، التوافق على المدى السعرى الخاص بتلك السلع الاستراتيجية مع الغرف التجارية والمُصنعين بما يضمن عدم المبالغة من جانب البعض فى تسعيرها، كما شددت «بلبع»، على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.

إعلان الأسعار في المحلات بالبحيرة

ووجهت بالتأكيد على مختلف سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة وغيرها، بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، وقررت منحهم مدة أسبوعين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين بعد انتهاء المدة المحددة.

كما وجهت نائب المحافظ بالبدء فى الاستعداد لمعارض «أهلاً رمضان»، من لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل الشهر الكريم، ووجهت بتوفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.