أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين والجمعيات الاستهلاكية.. تبدأ من 115 جنيها

كميات كبيرة من جميع أنواع اللحوم تحرص وزارة لتموين على ضخها يوميا في جميع منافذها المختلفة، والجمعيات الاستهلاكية التابعة لها، في جميع أنحاء مدن وأحياء الجمهورية، لتلبية احتياجات جميع المواطنين، وبأسعار مخفضة عن محلات الجزارة والمحلات التجارية الكبري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية، على توفير جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون في الشارع المصري، وبأسعار تناسب جميع الفئات.

أسعار اللحوم اليوم فى منافذ التموين

استقرت جميع اسعار اللحوم اليوم، إذ بلغ سعر الكيلو بالنسبة للحم السوداني الطازجة 115 جنيها، والبلدي 145 جنيها، والكبدة البلدي 145 جنيها، والضأن الطازجة 145 جنيها للكيلو، والمفروم 130 جنيها، والبفتيك الكيلو بـ140 جنيها، والسجق 100 جنيه.

أسعار اللحوم في محال الجزارة

اختلفت أسعار اللحوم كثيرا في محلات الجزارة عن أسعارها في منافذ التموين، حيث سجلت اليوم وفق النشرة السعرية الصادرة عن شعبة القصابين، حيث تراوح سعر الكندوز بين 170 إلى 190 جنيهًا بالنسبة للكيلو، والضأن الطازج بين 180 و200 جنيه للكيلو، وكباب الحلة الطازج بين 180 إلى 190 جنيها، والكبدة الكندوز الطازجة بين 160 و180 جنيها للكيلو.

فى حين بلغ سعر كيلو البفتيك الطازج بين 190 و200 جنيه، واللحم الجملي بين 150 و165 جنيها، المفروم الكندوز البلدي بين 180 و190 جنيها، البتلو البلدي بين 170 و190 جنيهًا، المفروم البقري سعره 170 جنيها، كيلو الكبدة البلدي 200 جنيها.