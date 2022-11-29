موقع وزارة التموين وإضافة المواليد للبطاقات.. مصادر تكشف عن التفاصيل

أكدت مصادر، أن موقع وزارة التموين لا يتيح حاليا أيا من الراوابط الخاصة بطلبات إضافة المواليد للبطاقات التموينية، موضحة أن طلبات إضافة المواليد متاحة للفئات الأولى بالرعاية فقط، والأكثر استحقاقا للدعم الحكومي.

هل يتيح موقع وزارة التموين إضافة المواليد للبطاقات؟

وبسبب تزايد عمليات البحث عبر محرك جوجل العالمي، نوهت المصادر لـ«الوطن»، بأن موقع وزارة التموين لا يقدم أي خدمات خاصة بالبطاقات التموينية، مشيرة إلى أن خدمات أصحاب البطاقات التموينية، متاحة فقط عبر بوابة مصر الرقمية، وعبر المكاتب والإدارات التموينية أيضا، التي بدأت في تلقي طلبات أصحاب البطاقات التموينية حول إضافة المواليد، لإدراج الأبناء غير المدرجين على البطاقات وزيادة الحصة السلعية، والخبز المخصص للبطاقة.

الفئات المسموح لها التقدم بطلبات لإضافة المواليد

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لعدد من الفئات التقدم بطلبات لإضافة المواليد أو إصدار بطاقة تموينية جديدة، إذ تشمل الفئات الأسر الأولى بالرعاية فقط والأكثر استحقاقا للدعم وهم: «مستفيدو معاش تكافل وكرامة، ومستفيدو بطاقة الخدمات المتكاملة، والأرامل، والمطلقات».

وأضافت مصادر، أن تقديم الطلبات ليس معناه بدء إضافة المواليد وتنزيل الأبناء على البطاقة التموينية، وإنما فقط تجميع طلبات المواطنين لبدء فحصها للوقوف على مدى استحقاق الأسر المتقدمة بالطلبات للدعم.